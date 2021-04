Blodrødt bøf-regnskab

Bøfkæden Bone's kom ud af 2020 med et underskud på 12,4 millioner kroner. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab.

Ifølge Fødevarewatch er det første gang siden 2001, at kæden - med 25 restauranter landet over - leverer underskud.

'Årets resultat er stærkt præget af COVID-19 situationen med nedlukninger og restriktioner gennem det meste af året, hvilket har medført en nedgang i omsætning i 2020 på 32 millioner kroner i forhold til det foregående år', står der i årsregnskabet.

Bone’s Restauranter sendte 1000 ansatte hjem, da nedlukninger og restriktioner ramte samfundet sidste år. Regnskabet indeholder modtagne og forventede lønkompensationer for 23,5 millioner kroner

Kæden er også økonomisk påvirket af restriktionerne i år, men på sigt er sagen alligevel bøf.

'På trods af denne situation er det ledelsens opfattelse, at den underliggende drift er så sund og velfunderet, at der i 2021 vil være grundlag for at skabe et positivt resultat. ligesom forventningen er, at de investeringer, der løbende er foretaget i Bone’s, vil stille selskabet i en gunstig situation, når samfundet normaliseres', står der i regnskabet.

Den første Bone's åbnede i Herning i 1990.

