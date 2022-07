Blokerede profil: Nu angribes hun på Instagram

Statsminister Mette Frederiksen delte et billede fra sin ferie på Instagram, men kommentarsporet handler om noget helt andet, efter en såkaldt meme-profil sendte sine følgere mod statsministeren

Man skal aldrig gå i krig med internettet - heller ikke som statsminister.

Mette Frederiksen delte fredag et billede på sin Instagram-profil fra sin ferie, men i kommentarsport bliver der delt et budskab fra en profil, hun tidligere på ugen blokerede fra at kunne kommentere på hendes opslag.

Hele kommentarsporet er nemlig fyldt med beskeden 'befridkpolmemes'.

Det henviser til profilen DKpolmemes, som deler sjove billeder, der primært handler om dansk politik. Profilen er nemlig blevet blokeret af statsministeren, og det vil de nu gøre noget ved.

Derfor blev de mere end 63.000 følgere opfordret til at skrive 'befridkpolmemes' i kommentarfeltet til Mette Frederiksens opslag, og den opfordring tog de i den grad imod.

Sådan ser kommentarsporet ud under opslaget. Screenshot/Instagram.

Profilen drives af Liberal Alliances kampagnechef, Mads Korsholm, og årsagen til, at Mette Frederiksen blokerede profilen, er ifølge Korsholm selv, at han skrev en sarkastisk hyldest til statsministeren, da Jonas Vingegaard vandt Tour de France.

'Det var SÅ rørende at se dig på scenen. Liiiidt mærkeligt, at du ikke stod på podiet. Vi er mange, der godt ved, at denne sejr ikke var kommet uden din støtte. Du er - også i Tour de France - moderen bag alle danske sejrer,' lød den sarkastiske kommentar.

Hvorvidt angrebet i kommentarsporet har haft den ønskede effekt melder historien endnu intet om.