Bøf-bombe: McDonald's åbner helt ny kæde

McDonald's har planer om at åbne en helt ny kæde kaldet CosMc's. Konceptet bliver testet i USA i 2024

Burger-boss Chris Kempczinski smed noget af en bøf-bombe, da McDonald's for nylig fremlagde sit regnskab for årets andet kvartal.

Under en telefonkonference med investorer afslørede den administrerende direktør, at fastfood-giganten lige nu er ved at udvikle en spin-off-restaurant med navnet CosMc's.

- Vores nye business ventures-team er i gang med at udvikle et nyt koncept, vi vil kalde CosMc's, som vi vil teste på en lille håndfuld steder i en begrænset geografi fra begyndelsen af ​​næste år, sagde Chris Kempczinski, der dog ikke afslørede meget om den nye restaurant-kæde.

- CosMc's er et koncept i lille format med al McDonald's DNA, men med dets egen unikke personlighed, sagde Chris Kempczinski ifølge en udskrift af telefonkonferencen.

McDonald's vil dele flere informationer om udviklingsplanerne til december.

McDonald's har allerede lanceret hjemmesiden cosmcs.com, hvor der dog ikke sker meget endnu. Skærmfoto fra hjemmeside

Den nye kæde er opkaldt efter maskotten CosMc, som ifølge New York Post debuterede i en tv-reklame i 1987, hvor han ankom til Jorden og McDonaldland og mødte Ronald McDonald og de to andre maskotter Grimace og Professor.

Se den første McDonald's-reklame med CosMc her:



I 2022 havde McDonald's stor succes med at genoplive Grimace, der mest ligner en lilla hårbolle, som havde sin storhedstid i 1970'erne.

Hårbollen Grimace var i maj et smut forbi Beijing. Foto: Ritzau Scanpix

McDonald's har i år fejret hårbollens fødselsdag med stor succes.

- Grimace har været overalt de sidste par måneder, overalt i nyhederne og mere end tre milliarder visninger på TikTok. Ikke dårligt for en 52-års fødselsdag. Dette virale fænomen er endnu et bevis på styrken af ​​marketing hos McDonald's i dag, sagde Chris Kempczinski og kaldte Grimace-fejringen for 'en af vores mest socialt engagerende kampagner nogensinde.'

Tiden må vise, om den seksarmede robot/rummand kan skabe lige så meget succes.

CosMc møder Ronald McDonald, Professor og Grimace i McDonaldland i 1987. Skærmfoto fra tv-reklame

