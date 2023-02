Børnebøger bliver censureret: Ordet 'tyk' helt fjernet

Charlie og Chokoladefabrikken, Matilda og Den Store Venlige Kæmpe. Alle sammen værker af den legendariske børnebogsforfatter Roald Dahl. Værker, som nu bliver ændret.

Forlaget Puffin, der har rettighederne til Roald Dahls bøger, har nemlig foretaget hundredvis af ændringer i den nyeste engelske udgivelse af bøgerne ifølge den britiske avis The Telegraph.

Ændringerne indebærer for eksempel at de små orange 'Oompa Loompa'er fra Charlie og Chokoladefabrikken nu er 'små personer' i stedet for 'små mænd', og at ordet 'tyk' helt er blevet fjernet fra bøgerne. Det er dog bare to af de mange hundrede ændringer.

Forlaget forklarer, ændringer bliver foretaget for at sikre, at bøgerne 'fortsat kan nydes af alle'.

Roald Dahl døde selv i 1990 og har derfor selvsagt ikke haft nogen indflydelse på beslutningen. I stedet blev afgørelsen truffet af forlæggeren 'Puffin' og 'the Roald Dahl Story Company', som på tidspunktet for afgørelsen i 2020 var drevet af Roald Dahls familie.

Tidligere kontroverser

Roald Dahl er tidligere blevet kritiseret for antisemitistiske kommentarer, og i 2020 vækkede filmatiseringen af 'The Witches' forargelse blandt handikap-aktivister, da filmens skurk var portrætteret med tre fingre.

Warner Bros. undskyldte efterfølgende skildringen i en udtalelse til Deadline:

'Vi er meget kede af at høre, at vores skildring af de fiktive karakterer i The Witches har ærgret personer med handikap'.