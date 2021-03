Borgere i Taiwan skifter navn til 'laks' for gratis sushi

En sushikæde i Taiwan lancerede et tilbud, som fik folk til at skifte navn til 'laks'

I Taiwan har dusinvis af borgere skiftet navn til 'laks'.

Det gør de, fordi en sushikæde i landet lancerede et tilbud, hvor man kunne få en middag med alt betalt for hele bordet, hvis man har navnet 'laks' i sit fulde navn.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Insider, nyhedsbureauet AFP og Channel News Asia.

Sushikæden Akindo Sushiro skabte ravage med tilbudet, som siden har fået politikere i Taiwan til at advare mod uberettiget navneskifte.

- Denne form for navneskifte er ikke bare spild af tid, den forårsager også unødvendigt papirarbejde, siger viceindenrigsminister i Taiwan, Chen Tsung-Yen, ifølge Taipei Times.

Kan skabe problemer

'Laks' hedder 'gui yu' på kinesisk, og restauranten kræver, at man har navnet på sit officielle ID-kort, før man kan tage del i tilbuddet. De har derudover andre tilbud til personer, som hedder noget, der minder om 'laks'.

I Taiwan koster det ifølge Insider omkring 3 amerikanske dollars at skifte navn juridisk. Det svarer til lige omkring 19 kroner. Man kan derfor spare mange penge på sushi ad libitum ved at skifte navn inden et besøg på restauranten.

Det har flere personer derfor også allerede gjort. Taipei Times har blandt andet talt med en studerende, som skiftede navn til 'laks' onsdag for at få del i tilbuddet, men som forventer at skifte sit navn tilbage igen torsdag.

Det kan dog skabe problemer, da man kun har ret til at skifte navn op til tre gange i Taiwan, skriver Insider. Nogle kan derfor risikere at hedde 'laks' væsentligt længere, end de forventede.