Botox gik helt galt: Nu advarer hun andre

De fleste på sociale medier elsker at vise deres perfekte liv, krop og forhold frem.

Derfor var det også overraskende, da den amerikanske livsstilsblogger Whitney Buha besluttede sig for at fremvise noget helt, helt andet.

På Instagram kunne hendes 89.000 følgere nemlig se noget andet end det polerede, da hun fremviste en omgang botox, der var gået alt andet godt.

- Det her er virkelig pinligt, og jeg har virkelig ikke lyst til at vise det, men alle vil rigtig gerne se det. Mange af jer får botox og vidste ikke, at det her resultat var muligt. Jeg vidste det heller ikke, fortæller hun i sin video, inden hun afslører, at hendes øjne ser komplet forskellige ud efter et skud med botox.

Forklaringen er ifølge bloggeren, at hun kom hjem efter sin tid og opdagede, at hendes ene øjenbryn hang lidt mere end det andet.

Hun tog derfor tilbage til klinikken, hvor hun fik fire skud mere for at jævne behandlingen, men det modsatte skete.

- Efter jeg tog tilbage til klinikken, skete det her, fortæller hun.

Det blev værre og værre for bloggeren. Foto: Whitney Bahu/Instagram

Ikke skyd for enhver pris

Og det er meget vel her, at det er gået galt.

Det fortæller kosmetisksygeplejerske og direktør for N'age, Ida Bille Brahe.

- Det er det, vi kalder for ptose, når botox bliver skudt for tæt ind ved øjenlåget, forklarer hun.

Ifølge Ida Bille Brahe er det en behandlers opgave at gøre kunden opmærksom på, at man ikke kan skyde for tæt på øjet, da der herved kan forekomme ptose.

- Vi siger altid til kunderne: Hellere for lidt, end for meget. Hvis linjerne er for tæt på øjenbrynet, fortæller vi, at vi ikke kan ordne dem, og det skulle denne her behandler nok også have sagt.

Det er dog ikke noget, bloggeren behøver være bekymret for forbliver i ansigtet.

- Det forsvinder igen og er aldrig permanent, men hvor længe det tager kommer an på, hvor stor en dosis, man har fået ind.

Hvis man vælger at få botox er det også vigtigt, at man giver det ti dage, inden man brokker sig over, at et øjenbryn ikke sidder som det andet.

- Vi siger altid, at der går nogle dage, før man har det fulde resultat. Det er et lægemiddel, og det skal have lov til at virke. Det kan gå galt, hvis man sprøjter mere ind i huden, inden man har det rigtige resultat.

Advarer andre

Til People fortæller den unge kvinde, at grunden, til hun delte billederne, er, at hun gerne vil lære andre om de mulige konsekvenser ved at bruge botox.

- Jeg delte min historie, fordi det gik op for mig, at mange ikke ved, at det er en bivirkning ved brugen af botox. Jeg vidste det heller ikke selv. Da jeg skrev, at min behandling var gået galt, skrev flere til mig, at det kunne de ikke forstå, fordi de ikke vidste, at botox kunne gå galt. Så det her er en mulighed for, at andre kan lære af mig og se, hvilke bivirkninger der er, lyder det.

I Danmark har de fleste klinikker dog en lidt bedre politik omkring botox, og ifølge Ida Bille Brahe får man altid en forkonsultation samt en samtykkeerklæring, der skal læses, inden man kan modtage behandlingen.