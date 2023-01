Bryggerier slår øl-alarm: Varsler stigende priser

Det bliver dyrere at være en ølglad tysker. Det er meldingen fra tyske bryggerier, der ifølge BILD varsler prisstigninger med op mod 66 procent på grund af højere produktionsomkostninger.

Hvis man herhjemme i Danmark plejer at give 40 kroner for en læskende fadøl, vil den med en prisstigning på 66 procent ende med at koste lige omkring 66 kroner i fremtiden.

Og det er da heller ikke utænkeligt, at priserne på øl kommer til at stige, når bryggerierne er pressede.

Fra Bryggeriforeningen lyder meldingen, at de højere omkostninger kan mærkes hos foreningens medlemmer.

- Priserne stiger på råvarer. Det er både på humle og på malt. I hvilket omfang, det sætter sig i priserne, er op til det enkelte bryggeri, siger kommunikationschef Louis Illum Honoré til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Bryggerierne, vores medlemmer, holder vejret, fordi de er pressede på omkostninger. Og det kommer på bagkant af coronakrisen, hvor de med nød og næppe klarede skærene.

Afviser tyske tendenser

Hos Royal Unibrew kan man heller ikke afvise, at danskernes øl bliver dyrere, men man skal dog ikke regne med, at det bliver med op mod 66 procent.

- Jeg kan afvise, at der er prisstigninger i det omfang i vente, lyder svaret fra Head of Investor Relations i Royal Unibrew Jonas Guldborg Hansen, der også peger på, at ølpriserne allerede er steget:

- Der har jo allerede været løbende prisstigninger gennem det seneste halvandet år. Det startede med prisstigninger på aluminium, og siden er næsten alt, der bliver brugt i produktionen af øl og sodavand, steget i pris. Der er nærmest ikke den råvare, der ikke er steget i pris de seneste 18 måneder.

- Så der kan komme prisstigninger, men de bliver ikke på 66 procent?

- Det kan jeg godt garantere.