Burger-kæmpe udvider i Danmark

Svenske Max åbner i Ringsted inden årets udgang, hvilket bliver burgerkædens første danske restaurant udenfor hovedsområdet.

- Lige nu er vi i den sidste del af forhandlingerne, så vi regner stærkt med at åbne inden udgangen af 2022. Og forhåbentligt åbner vi yderligere to restauranter i 2023, siger kædens internationale chef Johan Ståhl til Fødevarewatch.

Dermed ser der endelig ud til at komme kul på ekspansionsplanerne fra 2013, hvor Max buldrede ind på det danske marked med en forventning om at blive landsdækkende med 40 restauranter.

- Vi har fuld gang i udvidelsen, og vi kigger mod Danmark, fordi vi gerne vil have, at Danmark kender vores brand, og vi regner med, at vi kan få en større del af markedet i Danmark, siger Johan Ståhl.

Der findes i skrivende stund fire Max-restauranter i Danmark: To i det centrale København, en i Ishøj og en i Herlev. Der findes også 142 restauranter i Sverige, 16 i Polen og ni i Norge.