Burger King: 'Kvinder hører til i køkkenet'

Twitter-folket er langt fra tilfredse med måden, Burger King UK har forsøgt at promovere et nyt initiativ, som skal skabe flere kvindelige kokke.

'Kvinder hører til i køkkenet,' lød et tweet fra fastfood-giganten mandag, og det fik mange op i det røde felt:

'Jeg har ikke tænkt mig at spise hos jer igen, tak,' skriver en bruger i reaktion til det kontroversielle tweet.

Første ændring i over 20 år

Det var dog ikke kun en sexistisk kommentar på kvindernes kampdag, der var meningen med tweetet. Det var et helt andet budskab, som lå bag det kontroversielle tweet - ligestilling indenfor kokkefaget.

'Hvis de har lyst, selvfølgelig. Alligevel er kun 20 procent af kokke kvinder. Vi har en mission om at ændre kønsfordelingen i restaurationsbranchen ved at give kvindelige medarbejdere mulighed for at forfølge en kulinarisk karrierel' følger Burger King det første tweet op med.

Det var dog ikke nok til at berolige de mange sure Twitter-brugere, som stadig havde et problem med, hvordan Burger King præsenterede emnet.

'Dette er den værste mulige reklamekampagne, I kunne være kommet på,' skriver en oprørt bruger på Twitter.

Fastfood-gigant sagsøgt for millioner

Der er nu også mange, der mener, at Burger King har fat i den lange ende med deres stunt.

'Mængden af opmærksomhed, de får, viser, at marketingen her er 'on point'. De drager folk ind med det første tweet og fik så en masse opmærksomhed til, hvad de egentlig ville sige,' skriver en Twitter-bruger i Burger King UKs forsvar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Burger King Danmark, der meddeler de ikke har noget med den britiske kampagne at gøre. De oplever heller ikke en skæv kønsfordeling i køkkenet.

'I Skandinavien har vi en god balance i fordelingen mellem vores mandlige og kvindelige restaurantchefer og medarbejdere, og vi ansætter medarbejdere først og fremmest på baggrund af deres kvalifikationer til jobbet.' skriver Gustaf Wtterwik, Marketing Director for Burger King i Skandinavien.