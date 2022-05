Burger-snyd: Fastfood-kæder overdriver størrelsen

I USA er Burger King, McDonald's og Wendys blevet sagsøgt for at gøre deres burgere større i reklamer, end de i virkeligheden er

Du ser reklamen for en ny burger. Den ser stor, fed og saftig ud.

Men så snart du løfter låget og ser burgeren, bliver du en smule skuffet.

Den mundvandsindbydende burger fra reklamen er væk. I stedet ligger der en lille krydderbolle og en grå bøf i papæsken.

To domstole i USA har nu vurderet, at McDonald's, Wendys og Burger King rent faktisk snyder med størrelsen på burgere i deres reklamer.

Det skriver New York Post.

Den ikoniske Big Mac fra McDonald's. Foto: Jakob Boserup/Ritzau Scanpix

Undertilberedte bøffer

Den seneste retssag gik på, at en mad-stylist for Wendys skulle have indrømmet, at hun bruger undertilberedte bøffer i sine reklamer, så de er omkring 20 procent større, end bøffen er i virkeligheden.

Netop denne mad-stylist har også arbejdet for McDonald's, og i 2014 skulle hun have sagt i et interview, at hun foretrækker at arbejde med de undertilberedte bøffer eller 'en simpel burger købt i et supermarked'.

Af søgsmålet fremgår det, at Wendys skulle overdrive størrelsen på 19 af deres burgere, og for McDonald's er det stort set alle burgerne.

I marts blev Burger King sagsøgt, efter en youtuber viste, hvor stor forskel der er på Burger Kings reklamer og deres burgere i virkeligheden.