Burgerkæde skifter navn

Danske Rumbles Burgerbar vil fremover kun bruge dansk oksekød og, når årstiderne tillader det, danske kvalitetsråvarer. Det markerer kæden med et navneskift til Bøff Burgerbar.

- Jeg vil gerne have et koncept, der er mere jordnært og har et benhårdt fokus på blandt andet de gode danske råvarer. Det tror jeg bliver kernen i at bygge en solid forretning med gode medarbejdere og høj arbejdsglæde op, udtaler Bøff-ejer Søren Larsen i en pressemeddelelse, hvor han også lover, at priserne forbliver uændrede.

Bøff-ejer Søren Larsen lover uændrede priser. Her ses han med en glad, ung kunde. Pr-foto

Også indretningen får en overhaling i kædens fire restauranter.

Og så opfordres kunder til at komme med forslag til nye burgere. Finder personale og kunder et forslag velsmagende, kan burgeren ende på menukortet - og blive opkaldt efter opfinderen.

- Den perfekte burger er den, som kunderne elsker. Derfor tilpasser vi gerne vores burgere efter kundernes smag, udtaler Søren Larsen.

Det nu forhenværende Rumbles er en af ni restauranter, der i 2020 var nomineret til Danmarks bedste burger. De måtte dog se sig slået af Kødstadens Burger Joint i Aarhus.

Du kan lige nu finde Bøff Burgerbar i Helsingør, Hillerød, Valby og Københavns Sydhavn.

