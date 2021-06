Coop i farlig brøler: Vi beklager fejlen

Det siger Fødevarestyrelsen om planterne

Strandtrehage

Strandtrehage tilhører trehagefamilien. Planten findes ved danske strandenge.

Strandtrehage indeholder blåsyreholdige glykosider, der kan frigive giftigt cyanid. I et 'worst case scenario', hvor planten indeholder det højest rapporterede indhold af blåsyreholdige glykosider, kan et indtag på mere end to gram frisk plante for en voksen person på 70 kg føre til forgiftning.

Symptomer på forgiftning er en følelse af, at halsen snører sig sammen, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine, hjertebanken, ændringer i vejrtrækningen, langsom hjerterytme, bevidstløshed, voldsomme krampeanfald og dødsfald

Spiser en voksen person på 70 kg mellem 47-336 gram frisk strandtrehage kommer man op på en dødelig dosis af cyanid.

På baggrund af plantens indholdsstoffer og potentialet for forgiftning, bør man ikke spise af planten (inkl. dens blade).

Løgkarse

Løgkarse tilhører korsblomstfamilien og bruges som krydderurt. Løgkarse blomstrer maj-juni, mens bladene er tilgængelige hele året. Bladene indeholder erukasyre og glukosinolater, mens indholdsstofferne i blomsten ikke er kendte.

Den type glukosinolater, der er i løgkarse, kan nedbrydes til bl.a. blåsyre, der er giftigt. Den akutte referencedosis for blåsyre for en voksen kan blive overskredet ved et indtag på mere end 13 gram friske blade eller godt to gram for et lille barn. Løgkarse bør derfor kun bruges i mindre mængder, som fx som krydderurt i maden, særligt hvis maden serveres for børn.

Kilde: Fødevarestyrelsen