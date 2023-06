Dårligt Prime-nyt

Man skal have levet under en sten, hvis det er gået ens næse forbi, at Danmark fredag morgen blev oversvømmet af en flodbølge af klistret sportsdrik.

Den opreklamerede sportsdrik Prime, der er blevet et verdensomspændende fænomen på grund af de indflydelsesrige youtubere Logan Paul og KSi, blev nemlig sat til salg i flere danske dagligvarekæder.

Tæt på udsolgt

Selvom der i første omgang var produceret og leveret 400.000 flasker, er der allerede nu lavvande i beholdningen af sportsdrik.

- Der er er ikke mange tilbage derude, lad mig sige det sådan, Der har været rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt gang i salget, lyder det fra Jacob Nielsen, der er pressechef i Salling Group, der står bag blandt andre Føtex, Netto og Bilka, der er de tre butikskæder, der sælger Prime.

- Der er nogen tilbage derude, men man kan ikke længere regne med at finde det i alle butikker.

Hvad med de lovede, nye forsyninger?

- Vi har et håb om at få flere på hylderne inden for de næste par uger - måske inden 1. juli.

Smag og behag

Er der planer om nye smage?

- Nej, det er der ikke på nuværende tidspunkt.

Hvad med i det lidt længere perspektiv?

- Nu skal der lige gøres status på den første omgang og den næste igen. Så vil vi selvfølgelig hele tiden se på de danske forbrugeres smag i forhold til Prime og vurdere potentialet for måske at udvide sortimentet med nye varianter. Men planerne er der ikke på nuværende tidspunkt.

Tidligere ulovlig

Bag drikken står et par af tidens allerstørste internet-fænomener, Logan Paul og KSI, hvilket har fået opmærksomheden omkring Prime-drikkene til at nå hysteriske højder - også i Danmark, hvor drikkene er tidligere er blevet ulovligt importeret og solgt for flere hundrede kroner.

På grund af manglende godkendelse og tilladelse fra Fødevarestyrelsen blev Prime fjernet fra det danske marked sidste måned, men inden da nåede opmærksomheden så store højder, at selv tomme Prime-flasker blev solgt videre på Den Blå Avis.

For to uger siden kunne Ekstra Bladet som de første fortælle, at Salling Group, nu ville begynde at sælge de eftertragtede drikke.

