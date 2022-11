Danmarks frækkeste by: - Det hænger ikke sammen

Flere borgere i Græsted forstår ikke, hvordan de kan være dem, der køber mest sexlegetøj i hele landet. For Græsted har også tilnavnet 'Den hellige stad' og betegnes som en kristen by

De er frække i Græsted.

Det danske sexlegetøjsfirma Sinful kan nemlig berette, at borgere i Græsted køber mest sexlegetøj målt mod resten af befolkningen. Her er der tale om alt fra mastubatorer og penisringe til realistiske dildoer og onani-sleeves.

Ekstra Bladet har besøgt byen i Nordsjælland for at høre borgerne om, hvad de tænker om at være øverst på listen over dem, som køber allermest sexlegetøj i hele landet.

Beboerne i Græsted køber også massevis af dildoer. Foto: Jonas Olufson

Nyheden kommer som en overraskelse for Mikkel, der bor i byen.

- Jeg læste her til morgen, at Græsted er et af de steder, hvor der bliver solgt allermest sexlegetøj, fortæller Mikkel og fortsætter:

- Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Græsted er jo også en meget kristen by, så der er et eller andet, der ikke hænger sammen.

Mikkel fra Græsted køber ikke selv sexlegetøj. Foto: Jonas Olufson

'Den hellige stad'

Græsted har også tilnavnet 'den hellige stad', da byen siden 1860'erne var præget af missionske vækkelser.

Derfor er Natasha, der også bor i byen, overrasket over, at der bliver handlet så meget sexlegetøj i Græsted.

- Det er jo lidt sjovt, fordi det er altid blevet kaldt for 'den hellige stad'.

- Køber du selv sexlegetøj?

- Ikke så meget mere, som jeg har gjort. Der har været engang, da jeg var yngre, lyder de afsluttende ord fra Natasha.

Græsteds såkaldte sexfaktor ligger på 2,77 - hvilket vil sige, at de køber 2,77 procent mere sexlegetøj end landsgennemsnittet.

Herefter kommer Aalborg med 2,29, Aakirkeby med 2,17, Skævinge med 2,08 og Rødby med 1,99.