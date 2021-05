Dansefest stoppet af politiet: Får 10.000 kroner i bøde

Mange savner måske fest og farver, men dansefesterne må vente lidt endnu, til restriktionerne er ophævet.

Det har alle dog tilsyneladende ikke helt fået med. Mellem ti og 15 glade gæster havde en fest på et værtshus i Jomfru Ane Gade i Aalborg fredag aften, men det blev en dyr fornøjelse for værtshusets ejer.

Det gav nemlig en bøde på 10.000 kroner, da politiet kiggede forbi, fordi gæsterne dansede tæt og ikke brugte mundbind.

Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstra Baldet.

- Hvis man står op eller bevæger sig rundt, så skal man benytte mundbind, og vi følger selvfølgelig op på, om der er ordnede forhold på værtshusene.

- Det er selvfølgelig noget, som restauratører, dørmænd og medarbejdere skal følge op på, så man har en kontrol med, hvad der foregår. Det var vi så inde og kontrollere, og kunne se, at der var en gruppe, der havde en fest på stedet og dansede rundt. Ingen benyttede mundbind, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen hos Nordjyllands Politi.

Det er en overtrædelse af gældende restriktioner, og derfor skred politiet ind.

Ingen små sko

Nordjyllands Politi har delt et opslag om hændelsen på Twitter, og i kommentarerne mener brugerne tilsyneladende ikke, at politiet skulle have handlet i sagen.

- I kommentarerne mener flere, at I måske går i små sko. Hvad tænker du om det?

- Vi har generelt et værtshus-miljø i Jomfru Ane Gade, hvor værtshusene ligger tæt, og det er oprettet som et 'hotspot', hvilket vil sige, at det er noget, vi har ekstra opmærksomhed på.

- Det er restauratørerne underrettet om, så det er ikke et spørgsmål om at gå i små sko, det er et spørgsmål om, at de godt ved, der bliver lavet kontrol, og den bliver lavet ofte. Især her i weekend-dagene torsdag, fredag og lørdag.

- Så jeg tænker ikke, det er at gå i små sko overhovedet. Generelt har det jo set fint ud de andre steder, og når vi så finder nogle steder, hvor der er klar overtrædelser, så skrider vi ind, siger vagtchefen.

Bøden på 10.000 kroner er da også helt normal størrelse, fortæller han. Og det kan blive meget dyrere.

- Det er standardtaksten. Første gang 10.000, anden gang 20.000 og tredje gang 30.000 kroner.