Dansk betting-side konkurs

Bettingsiden Onsidebetting er gået konkurs og lukker derfor deres aktivitet ned.

Det oplyser bettingsiden selv på deres hjemmeside.

Her oplyser de, at konkursen skyldes 'uforudsete omstændigheder'.

'Grundet uforudsete omstændigheder har vi desværre set os nødsaget til at indgive en egen konkursbegæring', lyder det på hjemmesiden.

Kontoret lukket

Her fremgår det også, at brugere, der har penge på deres spilkonto, vil få pengene tilbage.



'Først og fremmest skal det tydeliggøres, at de penge, du har stående på din spilkonto, er sikret på en modregningsfri konto og naturligvis vil blive udbetalt til dig', lyder det på hjemmesiden.

'Du kan godt sætte dine penge til udbetaling, men vi kan desværre ikke af juridiske årsager godkende udbetalinger, før konkursbegæringen er behandlet i Skifteretten'.

'Vi kan heller ikke besvare e-mails, da kontoret er midlertidigt lukket. Vi afventer p.t. instruks i forhold til den praktiske håndtering af udbetalingerne. Vi forventer efter påske at kunne meddele, hvordan du rent praktisk skal forholde dig i forhold til udbetalingerne', lyder det.

Ejer konkurs

Størstedelen af Onsidebetting er ejet af Martin Storm Rasmussen, der indtil for nylig var direktør i en lang række selskaber, heriblandt det skandaleramte energiselskab Fauna Energi.

For nylig blev blandt andet han og hans holdingselskab MSAC Holding erklæret konkurs af Sø- og Handelsretten.