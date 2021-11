Dansk dagligvarebutik strandet på havet

En dansk dagligvarebutik holder i kø for at komme ind til havnen i Hamborg

Danmarks formentlig første ubemandede dagligvarebutik er strandet på havet. Det skriver dagligvarehandlen.dk.

- Butikken har form som en 40 fods container og står på et fragtskib, der er blevet forsinket, fordi der lige nu er et stort pres på havnen i Hamborg. Det er vi desværre også ramt af, uddyber Mads Laursen, direktør for Retail 360, overfor Ekstra Bladet.

Butikken skulle oprindeligt ankomme til havnen i Hamborg 16. oktober, hvorefter den skulle over på et nyt skib og så videre mod Danmark. Den plan er nu droppet.

- Hvis alt går vel, så lægger containerskibet til i Hamborg i morgen (fredag, red.), og så piller vi butikken ud dernede og fragter den hertil med lastbil i stedet for at lade den ligge der i transit og laste den over på et andet fragtskib, siger Mads Laursen.

Men selv om han er træt af forsinkelsen, betyder det mindre for ham, om butikken åbner i morgen eller om tre uger.

- Jeg er bare meget spændt, og vi glæder os til at få den frem, så vi kan begynde at få den klargjort til en åbning. Jeg har det som et lille barn, der venter på en julegave. Men så længe den ligger og flyder rundt ude på havet, kan vi jo ikke gøre noget.

Udover at butikken skal indrettes, er der også en mobil-app og et kassesystem, der skal testes, før butikken kan åbne. Mads Laursen kan endnu ikke sætte en endelig dato på, men han lover, det bliver før jul.

Retail 360 har udviklet den ubemandede dagligvarebutik i samarbejde med Nærkøb. Den første butik placeres i Faxe og bliver den første i en række af formentlig flere hundrede.

