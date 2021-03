Dansk ekspert advarer mod TikTok-kendis: - Det er kugleskørt

Med over en million følgere på det socialemedie TikTok må man sige, at den italienske mand Luca Marchesi har fået skabt en del opmærksomhed omkring sig selv, og det er der en særlig grund til - hans yderst markerede kæber.

Det norske medie 'Dagbladet' har talt med TikTokeren om om hans specielle udsende og reaktionerne, han har fået.

TikTok-kendissen forklarer selv, at der er tale om træning med forskellige objekter i munden, der har givet ham det vilde kæbeparti,

Med videoerne giver han inspiration til, hvordan hans følgere kan komme til at få den samme kæbe som ham, så skønhedsidealet om et 'macho'-udtryk kan indfries.

Men en dansk ekspert fraråder på det kraftigste, at man gør som kendissen.

Se hvor meget Luca Marchesis kæber har udviklet sig her

Ekstra Bladet har talt med specialtandlæge Esben Aagaard fra Kæbekirugisk Klinik, som advarer mod at forsøge at 'træne' sin kæbe, da det kan skabe store problemer

- Det er slet ikke noget, man kan anbefale, bestemt ikke. Han kan øge risikoen for øget belastning på kæbeleddene. Man kan få langvarig smerter i både muskulatur og leddene. Musklerne er ikke designet til at skulle blive så store som det der. Det er kugleskørt, fortæller han.

Han siger også, at han i sit arbejde faktisk ser, at patienter ønsker det modsatte, og at de kommer ind for at få musklerne mindre på grund af smerter.

Aparte og vanvittigt

TikTokeren selv fortæller, at hans markerede ansigt ikke har skabt positive reaktioner hos alle

- Jeg ved, jeg har mange hatere, og der er mange, der ikke kan lide mit ansigt, men jeg vil ikke tillade nogen at tage mit smil eller min glæde fra mig, mens jeg forfølger min drøm, siger Luca Marchesi, som nu arbejder som model.

Mange af hans kritikere påpeger, at Luca Marchesi umuligt kan have opnået sin ekstreme kæbelinje uden brug af implantater eller fotofiltre, en påstand som Esben Aagaard bestemt ikke kan afvise.

- Det der ser helt aparte og vanvittigt ud i min optik. Jeg synes, det ser meget voldsomt ud til, at det bare skulle være træning. Specielt fordi musklen er meget længere end bare den lille knold, han har til at sidde i kæbevinklen. Det ligner for mig, at det godt kunne være et implantat, siger specialtandlægen.