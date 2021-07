Dansk rigmand impulskøber ø

Per Wimmer havde faktisk ikke planlagt at blive ø-ejer, men da muligheden bød sig for eventyreren og forretningsmanden - som står bag investeringsbanken Wimmer Financial og rumprojektet Wimmer Space, slog han alligevel til og købte Masnedø Kalv i Storstrømmen ud for Sjælland sydkyst.

Det skriver boligmediet boliga.dk.

- Det var lidt et impulskøb for at være helt ærlig, siger Per Wimmer til Boliga.dk.

- Jeg sad med min mor og kiggede ud over vandet ved vores sommerhus i Korsør, da vi så et fly på himlen. For at finde ud af, hvor det skulle hen, gik vi ind på en flyradar-app, hvor jeg fik øje på en helikopter, der var på vej mod den private ø Egholm. Det fik mig til at spekulere over, hvor mange øer, der bliver solgt i Danmark, og efter lidt søgning på internettet fandt jeg ud af, at Masnedø Kalv var til salg, siger han.

14 dage efter stod han på øen og indgik en købsaftale efter han var blevet vist rundt på den for første gang:

- Jeg er sådan en type, der ret hurtigt kan tage beslutninger. Enten kan jeg lide det, eller også kan jeg ikke lide det - og den her kunne jeg godt lide. Det spillede også ind, at beliggenheden er helt i top; jeg kan flyve ind fra London og tage en helikopter til øen fra Kastrup på 12 minutter eller lidt over en time i bil, siger Per Wimmer.

Per er nu ejer af sin egen ø. Foto: Jacob Ehrbahn

Næste dansker i rummet

Per Wimmer skal efter planen være den næste dansker, der bevæger sig ud i rummet - et projekt han har arbejdet på i årtier. Han har nemlig købt billet til en rumrejse hos virksomheden Virgin Galactic.

Richard Branson tog den første kommercielle rumrejse 11. juli med Virgin Galactics. Kom med på rumrejsen her

Men indtil det sker, kan han passende finde ud af, hvad der skal ske med det 2,3 hektar store jordstykke i dansk farvand, som han altså nu har anskaffet sig:

- Jeg er gode venner med Richard Branson (britisk milliardær red.) og har tilbragt meget tid på hans ø Necker Island i de Britiske Jomfruøer, hvor vi har hygget os og sejlet rundt. Så der lå måske sådan en latent interesse for en privat ø, og hvor dejligt det var, at man kunne være i fred uden nogen naboer. Så da jeg kom lidt væk fra impulsen, så kunne jeg godt se, at området dernede omkring Lolland-Falster med de mange øer kunne lidt det samme som jomfruøerne - og så gav det mening, siger Per Wimmer til Boliga.dk.

Wimmer forklarer videre, at det ikke er planen at bruge stedet kommercielt, men som et privat fristed.

Masnedø Kalv var til salg hos liebhavermægleren Kristian Lützau, som også tidligere har bekræftet handlen overfor Boliga.dk.

Den sidste udbudspris lød på 8.295.000 kroner, men hvor mange penge, der skulle til for at blive ø-ejer, det har hverken Lützau eller Per Wimmer en kommentar til på stående fod.

En privat ø på det danske marked er lidt af en sjældenhed, men det sker, at de bliver handlet - bare i 2021 er salget af Masnedø Kalv ikke den eneste af den slags handler: I juni blev Langø udenfor Langeland nemlig solgt for ti millioner kroner.