Dansk skomærke konkurs

Det danske skomærke The Last Conspiracy er under konkursbehandling

The Last Conspiracy er under konkursbehandling.

Det danske skomærke har tidligere vundet priser for sine design, og i storhedstiden havde de tæt på 100 forhandlere i Europa.

Det skriver Finans.dk.

Selskabet har kæmpet med at få økonomien på ret køl, men det er altså ikke lykkedes. Det er endda, selvom virksomheden har opsagt stort set alle medarbejdere og er flyttet ud af kontoret i København.

- Det har været for hårdt. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, men nu går den ikke længere. Der har været for mange omkostninger og for mange uheldige episoder, som har gjort, at det desværre ikke er lykkedes for os at skabe overskud, siger direktør Anders Larsen til mediet.

Anders Larsen overtog stillingen som direktør, efter et ulovligt direktørlån i 2018 kostede den tidligere direktør jobbet. Det satte gang i oprydningsarbejdet, men underskuddet og den manglende egenkapital blev for stor en udfordring.

I det seneste regnskab leverede virksomheden et underskud på -8.397.468 kroner, og egenkapitalen var kørt helt ned til -19.466.128 kroner.