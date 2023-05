Dansk takeawayfirma konkurs

Efter et 2023 i modvind er Takeout nu fortid

Det er slut med at bestille sushi og smørrebrød eller midnatsguf fra 7-Eleven gennem takeaway-firmaet Takeout.

Firmaet, der opererer i Aalborg, Aarhus, København og dele af Nordsjælland, er nemlig under konkursbehandling.

Det fremgår af oplysninger fra Statstidende.

Heraf fremgår det, at firmaet, der profilerer sig ved at samarbejde med en række eksklusive restauranter, er blevet erklæret konkurs på baggrund af en begæring, der blev modtaget 2. maj.

Vil du have nallerne i sådan en fætter, må du finde andre steder at købe den end Takeout. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Ansatte stod frem om manglende løn

2023 har da også været et kedeligt år for Takeout.

Tilbage i januar stod tidligere medarbejdere frem med en kras kritik af deres forhenværende arbejdsgiver.

Til techmediet Radar beskrev de to unge mænd om kaotiske arbejdsforhold, der bl.a. indbefattede manglende udbetaling af feriepenge, ramponerede udbringningsbiler samt ildelugtende skurvogne uden adgang til hverken vand og ordentlige toiletforhold.

Fagforeningen 3F gik tilmed ind i sagen om den manglende udbetaling af feriepenge.

Takeout-ejerne Ulrich og Thomas Cort Hansen beskrev det over for Radar selv som en strid om, hvorvidt takeawayfirmaet overhovedet skal betale feriepenge af den lønbonus, som budene har modtaget ud over deres timeløn.

De to tidligere Takeout-ansatte fortalte derudover, at de til sidst frygtede for deres ve og vel, når de skulle bringe mad ud i firmaets nærmest ødelagte biler.

- Næsten samtlige biler var næsten lige til at skrotte, fortalte den ene af de to tidligere ansatte.

