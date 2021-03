Dansk tivoli åbner i morgen

Alle, der savner gys, grin og candyfloss kan fra 1. april lægge vejen forbi Tivoli Friheden i Aarhus, der slår dørene op til 2021-sæsonen klokken 11.30.

Det bliver dog ikke en sæson som alle de andre, da forlystelsesparken har indført en del restriktioner, som skal overholdes.

Blandt andet skal alle over 15 år kunne fremvise en negativ corona-test, som maksimalt må være 72 timer gammel fra test-tidspunktet. Er du ikke i besiddelse af en sådan, kan du benytte det nyoprettede testcenter ved parken. Det koster 50 kroner og du får svar indenfor 30 minutter.

RESTRIKTIONER I TIVOLI FRIHEDEN Alle gæster fra 15 år og op skal kunne fremvise en negativ covid-19-test ved ankomst - enten digitalt eller på papir. Dokumentation skal indeholde navn, testtidspunkt og testresultat.



Testen må maksimalt være 72 timer gammel målt fra selve test-tidspunktet, når du ankommer, og altså ikke fra tidspunktet, når du får svar fra din test. Her kan en PCR-test såvel som antigen-test (hurtig-test) anvendes.



Derudover kræver myndighederne, at gæster også kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort.

Du skal bære mundbind, når du prøver forlystelser og besøger indendørs områder. Kilde: Friheden.dk

Det er kun de udendørs forlystelser, der vil være tilgængelige.

- Når vi åbner 1. april, vil der forsat være et meget synligt element af ekstra rengøring og hygiejne samt krav om afstand. Forholdsreglerne handler om ansvarlighed overfor fællesskabet – og selvfølgelig helt konkret om at beskytte både gæster og medarbejdere, lover tivoli-direktør Henrik Ragborg Olesen i en pressemeddelelse.

Årets store nyhed er den familievenlige Solstorm, som afløser Jeep Safari, der har eksisteret siden 1985.

'Solstorm sender gæsterne ud på en rejse rundt om solen i en af de fire planetvogne. I et horisontalt rundtosseri rammer solstormen for fuld styrke, og der er garanti for både grin og hvin – hos alle aldre', lover parken.

Fed Fredag-livekoncerterne er indtil videre aflyst.

Tivoli i København, Bakken og Legoland har allerede slået dørene op med lignende retningslinjer, mens andre parker som Faarup Sommerland, Djurs Sommerland, BonBon-Land og Sommerland Sjælland først åbner senere i april.

Er du mere til dyr er de fleste zoologiske haver også åbne i påsken.

