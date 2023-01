Dansk verdensmester afslører: Så vildt var det

17 timer i døgnet knoklede Brian Mark Hansen og resten af det danske hold i køkkenet for at forberede sig til kokke-VM. Et mesterskab, som de endte med at vinde

Danmark er verdensmester.

Mandag aften vandt kok Brian Mark Hansen og resten af det danske hold Bocuse d’Or - det uofficielle kokke-VM - i den franske storby Lyon. Og det var en lykkelig Brian Mark Hansen, som Ekstra Bladet fangede på en telefonforbindelse efter den store triumf.

- Jeg har det skidegodt. Det er slet ikke noget, jeg havde regnet med. Vi kæmpede mod verdens bedste kokke, så det er ret voldsomt at vinde. Det er helt vanvittigt, siger Brian Mark Hansen, der til daglig er kok på michelinrestauranten Søllerød Kro.

- Hvorfor tror du, at valget faldt på netop dig og resten af det danske hold?

- Jeg tror, det er på grund af vores gode smag. Vi valgte at gå med den gode smag og det naturlige udtryk. At man kunne se, at vi laver mad i køkkenet. Det faldt, tror jeg, i god jord.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Mark Hansen og co. har brugt mange, mange timer i køkkenet. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Annonce:

17 timer i køkkenet

Det danske hold bestod af Brian Mark Hansen, assistent Elisabeth Madsen, der er kok på Svinkløv Badehotel, samt deres coach, Christian Ebbe.

De kan nu kalde sig for verdensmestre, men de er ikke kommet sovende til den store trifumt. De har knoklet benhårdt for at vinde det store verdensmesterskab.

- Vi har forberedt os fra klokken ni om morgenen til klokken to om natten de sidste fire måneder, og det gjorde vi faktisk seks gange om ugen. Men det er det hele værd lige nu. Det er det fandeme.

Afsluttende fortæller Brian Mark Hansen, at den store bedrift skal fejres. Holdet rejser inden længe til Mexico på en lille ferie, hvor der vil være masser af tid til at hygge.

Nogle af Danmarks største madgenier giver dig her deres bedste tip, som du kan bruge i dit eget køkken. Læs meget mere lige her: Stjernekokkenes nemme trick til bedre smag