Dansker efter pornoforbud: - Folk er i panik

Verdens største platform til deling af amatørporno har valgt at gøre seksuelt eksplicit indhold forbudt, og derfor kan mange se deres indkomst forsvinde.

En af dem er danske Natascha Sophia, som har været aktiv på Onlyfans i flere år, og derfor har hun opbygget en stor skare af faste abonnenter, der betaler for hendes indhold.

Hun er bestemt ikke tilfreds med beslutningen.

- Det er jo at røvrende de mennesker, som har tjent alle deres millioner til dem. Størstedelen af de penge, de tjener, kommer jo netop fra porno. Så jeg er meget vred over det.

- Den er blevet anerkendt som en platform, hvor kunderne kan føle sig trygge, og hvor vi kan føle os trygge. Men nu står mange tusind mennesker pludselig i en situation, hvor det er ligesom at være arbejdsløs, siger hun.

Natascha Sophia forventer, at der kommer en ny platform for sexarbejdere. Foto: Emil Agerskov

Som at blive arbejdsløs

Netop indkomsten er et vigtigt punkt, når det kommer til beslutningen om at fjerne pornografisk indhold. Der er nemlig mange, der lever af den indkomst, de får fra Onlyfans.

- Det er der, vi tjener vores penge. Det er vores job, og nu står vi pludselig uden noget og uden et sted at gå hen. I hvert fald hvis det skal være et sted, hvor kunderne kan føle sig trygge, og hvor det er en let anvendelig platform.

- Jeg er medlem af forskellige grupper på Facebook, hvor folk er i panik. Her i Danmark er det jo ikke et spørgsmål om liv eller død, men der er flere fra USA, som siger, at de kommer til ikke at kunne betale deres huslån, hvis det her træder i kraft, siger hun.

- Hvad betyder det for din indkomst?

- Jeg regner med at beholde siden og lægge undertøjsbilleder op. Jeg kommer også stadig til at lægge topløse billeder op, så jeg kommer til at beholde platformen, men så dirigerer jeg folk over til den anden side, jeg kommer til at bruge, når jeg finder en.

Natascha Sophia er vred over beslutningen, og hun er bekymret for sin indkomst. Foto: Emil Agerskov

Lavere pris

Selvom hun beholder sin platform, mener Natscha Sophia dog ikke, at hun kan fortsætte med at tage den samme pris for indholdet.

- Jeg tager en hvis pris for, at folk kan abonnere på min side, og det inkluderer netop nøgenhed. Så bare det, at jeg ikke må lægge seksuel nøgenhed op, gør, at jeg må sænke abonnementsprisen til i hvert fald det halve. Allerede der forsvinder en tredjedel af min indkomst.

- Så det kommer til at påvirke min indkomst, og det gør også, at jeg spørger mig selv, om jeg kommer til at kunne leve af det. Nu har jeg etableret mig og er blevet forholdsvis stor på Onlyfans, men jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne leve af det længere. Det håber jeg.

- Det er noget værre lort, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke, fordi jeg går i panik, men jeg er da bekymret for, om jeg kommer til at kunne leve af det og spare op på samme måde, som jeg gør nu, siger hun.

Ingen information

En af de ting, der gør Natascha Sophia vred, er den manglende information. Hun har nemlig som bruger slet ikke fået at vide, at det ville ske.

- Vi 'creators' har ikke fået en mail, så vi har ikke fået noget at vide. Vi måtte læse det i medierne, så der er ikke blevet givet noget info ud til os eller en advarsel. Hvis ikke det havde stået i troværdige medier, så havde jeg vitterligt ikke vidst det.

- Jeg føler bare lidt, at vi bliver tabt på gulvet. Og jeg er uden en forklaring, jeg har ikke fået en god grund til, hvorfor det sker. Det er det, der irriterer mig mest, siger hun.