Danskere nægter efter kritiseret tiltag: - Det hedder stadig mumie!

På danske museer retter man ikke ind, selvom man har droppet ordet 'mumie' i Storbritannien. Ekstra Bladet har talt med en række museer om problemstillingen, og her afvises det, at man pt. vil gøre som på de britiske øer

I Storbritannien har man besluttet at droppe ordet 'mumie' af respekt for den afdøde person, der udgør mumien.

I stedet vil britiske museer fremover kalde det for en mumificeret mand, kvinde, person, barn eller lignende.

Det har efterfølgende skabt en del debat blandt danskerne på sociale medier i forbindelse med, at der er skrevet om historien herhjemme, men i Danmark skal man ikke frygte, at museerne vil bestemme over vores sprog.

Der er nemlig ingen planer om at droppe mumie-betegnelsen.

Mads Kähler Holst er direktør på Moesgaard, der har en mumie liggende i deres samling, og på det aarhusianske museum er en mumie stadig en mumie.

- Jeg tror ikke, det er noget, der ligger lige for. Det er ikke højt på dagsordenen, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er klart, at der sker forandringer i det danske sprog, og vi kigger også på, om vi er ude af takt med tiden, men det er ikke noget, vi går forrest på.

- I alverdens fiktion er mumier jo portrætteret som overnaturlige monstre, kan det ikke underminere de mumificeredes menneskelighed?

- Ej, jeg synes ikke, det er et stort problem, det gør jeg ikke. Det synspunkt er der nogle andre, der må indtage.

Ingen forhastede beslutninger

Hos Glyptoteket er man opmærksomme på sagen, men for nu er der heller ingen ændringer i mumie-betegnelsen.

I en mail oplyser forsknings- og samlingschef Rune Frederiksen:

'På Glyptoteket opdaterer vi løbende formidlingen i vores udstillinger og samlinger. Det gælder bl.a. måden, vi refererer til epoker, betegnelser for sociale klasser, etniske grupper osv. Vi er opmærksomme på brugen af betegnelsen 'mumie', som British Museum har valg at ændre på. Sådanne ændringer eller opdateringer foretages med jævne mellemrum på Glyptoteket og altid efter grundige overvejelser.'

'For det er vigtigt, at ændringerne er gennemtænkte, så den nye betegnelse er korrekt og respektfuld ift. vores nutidige etiske perspektiver, og at den er oplysende hele vejen rundt og ikke giver nye uforudsete formidlingsmæssige udfordringer. Vi træffer ikke forhastede beslutninger i denne sag og kan derfor endnu ikke svare på, hvordan vi fremover kommer til at betegne mumier,' skriver han.