Danskere vinder sølv ved Bocuse d'Or

Danmark har vundet sølv ved det uofficielle kokke-vm, Bocuse d'Or, mandag aften.

Det danske hold kommer fra den tre-stjernede Michelin-restaurant Geranium. De har kokken Ronni Vexøe Mortensen i spidsen.

Det blev hjemmeholdet fra Frankrig, der løb med guldet, mens Norge endte på en tredjeplads.

Prisuddelingen bliver afholdt hvert andet år, og ved den seneste uddeling i 2019 var der også et dansk hold på podiet - endda helt i top. Det var Kenneth Toft Hansen, der med sit hold vandt guld.

Han stod selv for at uddele priserne mandag aften, og dermed stod han også for at åbne kuverten med det danske holds navne.

Bag det danske hold sidder træner Rasmus Kofoed, som er medejer af netop Geranium, og som selv vandt guld ved Bocuse d'Or i 2011. Han var ligeledes træner for Kenneth Toft-Hansen, da han vandt guld i 2019.

Dette års sølv-vinder, RonnI Vexøe Mortensen, var assistent for Kenneth Toft-Hansen, da han i 2019 vandt guld. Selv har han den 23-årige assistent Sebastian Holberg Svendsgaard med sig i år.

Ronni Vexøe Mortensen har tidligere arbejdet på Hotel d'Angleterre, Kokkeriet og AOC, mens han i dag altså arbejder for Geranium, så han har noget af et cv i branchen.

I alt 24 lande deltager ved prisuddelingen hvert andet år, som bliver afholdt i Lyon i Frankrig.