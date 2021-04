Datede 35 kvinder samtidig for at få fødselsdagsgaver

En japansk mand er sigtet for bedrageri, efter 35 kvinder har anmeldt ham for at date dem og lyve om sin fødselsdag, så de gav ham gaver

Mange ville nok ønske, at de kunne holde fødselsdag og få gaver flere gange om året.

En 39-årig japansk mand førte ønsket ud i livet, da han datede 35 kvinder og fortalte dem alle en forskellig fødselsdato, så han ville få gaver fra dem alle. Han gjorde sig dog ifølge anklagen samtidig skyldig i bedrageri.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Independent, Daily Mail og New York Post. De skriver det på baggrund af en artikel fra det japanske medie MBS.

Mange fødselsdage

En 47-årig kvinde fik at vide, at han havde fødselsdag 22. februar, en 40-årig kvinde fik at vide, at han havde fødselsdag i juli, en 35-årig kvinde fik at vide, at han havde fødselsdag i april og så videre.

Listen over mulige fødselsdatoer er lang for japanske Takashi Miyagawa, som har fortalt i alt 35 kvinder, han datede, en forskellig fødselsdato.

Formålet var at få fødselsdagsgaver fra dem alle. Og det virkede tilsyneladende, indtil kvinderne opdagede bedrageriet og gik til politiet i samlet flok i februar. Det er uklart, hvor længe det stod på.

Sigtet for bedrageri

Siden har politiet efterforsket sagen, og nu er han blevet anholdt og sigtet for bedrageri. I alt har han modtaget gaver for omkring 100.000 yen fra de 35 kvinder, hvilket svarer til lidt mindre end 6000 kroner.

Derudover har han haft et mere eller mindre romantisk forhold med kvinderne. Det undersøges fortsat, om der er andre ofre i sagen.

Takashi Miyagawas rigtige fødselsdag er 13. november.