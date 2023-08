Kun i Ekstra Bladet

Generation Z forlader den hektiske ’hustle’-kultur på arbejdsmarkedet for i stedet at hygge sig på deres ’lazy girl-jobs’. Det lyder nok forkælet, men måske handler det mere om en usikker fremtid og et system, der alligevel ikke tilgodeser dem end det handler om ubegrænsede snackpauser.

Det er den sidste nye trend på TikTok, hvor hashtagget #lazygirljob har 15,3 millioner views.