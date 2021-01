Derfor gik det så galt

December-lanceringen af computerspillet 'Cyberpunk 2077' var præget af alt lige fra fine anmeldelser af pc-versionen til 'grinagtige fejl' på Playstation 4-versionen.

Det kulminerede med, at Sony fjernede spillet fra sin online-butik, Playstation Store.

Nu prøver en af grundlæggerne af CD Projekt Red, som har udviklet spillet, at forklare, hvorfor det gik så galt.

Marcin Iwinski prøver at forklare, hvorfor det gik så galt med konsolversionen af 'Cyberpunk 2077'. Foto: Skæmbillede fra video

Marcin Iwinski forklarer det blandt andet med spillets enorme omfang med et væld af objekter opbygget fra bunden, interagerende systemer og mekanikker. Det hele blev gjort værre af, at det foregår i en storby et forholdsvist load-frit miljø.

Sådan har du ALDRIG oplevet stjernen før

- Vi gjorde det endnu vanskeligere for os selv ved først at have lyst til at få spillet til at se episk ud på pc'er og derefter tilpasse det til konsoller - især den gamle generation (PS4 og Xbox One, red.).

- Det var vores grundlæggende plan. Og det virkede ikke super vanskeligt i begyndelsen, men på trods af at vi var klar over hardware-gabet, undervurderede vi i sidste ende opgaven, siger Marcin Iwinski i en video, der er lagt på CD Projekt Reds hjemmeside.

Keanu Reeves har en fremtrædende rolle i spillet. Skærmbilleder fra video

Iwinski bliver også spurgt, om de da ikke testede konsol-versionen af spillet?

- Det gjorde vi. Men de afslørede ikke mange af de nedbrud, som brugerne har oplevet. Da vi kom tættere på lanceringen, så vi tydelige forbedringer hver dag, og vi troede virkelig at vi leverede varen med den sidste 'day zero'-opdatering.

Han fortæller også, at der kommer endnu en opdatering indenfor de næste 10 dage efterfulgt af endnu større opdatering i ugerne efter.

- Vi er fokuserede på at fjerne de fejl og nedbrud, som brugerne oplever på alle platforme. Du kan forvente flere opdateringer - både store og små - løbende.

Efter chok: ALLE kan få pengene tilbage

Arbejdet med at forbedre den elendige brugeroplevelse betyder, at de lovede gratis udvidelser af spillet, som skulle udkomme her i foråret, bliver forsinkede.

Den gratis opgradering af spillet til den nye konsol-generation, PS5 og Xbox X, forventes nu at være klar i andet halvår af 2021.

Liste afslører: Så slemt står det til

Du kan se eller læse hele interviewet med Marcin Iwinski her.