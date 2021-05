Derfor gør vi det

Det har taget lidt tid, og man kan jo være fristet til at mene, at det har taget for lang tid.

Men nu skal det være.

Efter aftale med chefredaktør Pernille Holbøll begynder Ekstra Bladet at dele indhold på det sociale medie Instagram.

- Vi har været længere tid om det, fordi vi gerne vil gøre det ordentligt. Vi har stor respekt for denne her platform, og derfor har vi også sat både tid og ressourcer af til at finde ud af, hvordan vi kan gøre det på den bedste måde, fortæller Pernille Holbøll.

Ekstra Bladet vil med den nye satsning på Instagram sætte fokus på en yngre målgruppe, og det er det, mediet kan.

- Selvfølgelig skal vi bruge Instagram. Her kan man fange folk på det billedbårne og på den måde give læserne en stærk oplevelse med vores indhold, lyder det fra chefredaktøren.

Ikke mere trafik

Det er derfor heller ikke et mål, at den nye platform skal bruges til at skabe trafik, men derimod udvide oplevelsen for Ekstra Bladets mange læsere.

- Vi har sat vores dygtigste folk på sagen, og vi er klar til at give brugerne endnu mere indhold fra Ekstra Bladet.

Vil du følge med i vores univers på Instagram? Begynd at følge os her. Vi vil sammen med vores andre platforme sikre en nærværende oplevelse for læseren, der kan komme helt tæt på de største historier og live-begivenheder på vores Instagram.