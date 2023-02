Kun i Ekstra Bladet

Det er hverken for at være høflig eller irriterende, at de fleste tjenere kommer forbi og spørger, hvad du synes om maden, alt imens du er i fuld gang med at indtage den.

Vi spørger, fordi vi virkelig gerne vil vide, om alt er, som det skal være. Og så er det lige meget, om det er på Jensens Bøfhus, Noma, Capa eller en café på Nørrebro.