Det største siden mikrobølgeovnen

I USA er der netop blevet sat strøm til en en helt ny burgerautomat, som skulle være den første af sin slags i verden.

Smider du 6,99 dollars - 47 kroner - i automaten med navnet RoboBurger, går robotten straks i gang med at tilberede en burger.

Den rister bollen, griller bøffen og tilføjer sennep, ketchup og ost, hvis du er til det. Tilberedningstiden er i omegnen af seks minutter.

Udviklerne af RoboBurger kalder selv maskinen for 'den største innovation inden for varm mads-automater siden opfindelsen af mikrobølgeovnen'.

Automatens administrerende direktør, Audley Wilson, fortæller til tech-sitet Cnet, at han de sidste 17 år har arbejdet på at skabe en maskine, der kan lave mad. I mange år foregik arbejdet i hans garage, mens han også drev en restaurant. For fire år siden begyndte en prototype så for alvor at tage form.

Her spiser hun en burger tilberedt af en robot i en automat. Pr-foto

Positiv dom

Burgerautomaten åbnede 25. marts i indkøbscentret Newport Centre i Jersey City blot et veludført stensmut fra Manhattan.

Cnets udsendte burgeranmelder prøvede automaten før dens officielle åbning.

- Den har bestemt en følelse af at være en frisk burger.

- Jeg var overrasket over, hvor varm den var.

- Bollen er god. Bøffen er god - den er lidt crispy, lød den positive dom fra Bridget Carey, som dog også blev overvåget af RoboBurgers tre idémænd.

RoboBurger er nu klar til at tage imod din ordre i et indkøbscenter i Jersey City ikke langt fra Manhattan. Pr-foto

Efter flere forsøg havde den smeltede ost dog en tendens til at glide ud af position. Og så savnede hun nogle servietter, men de skulle være på vej, blev det lovet.

Burgeren indeholder en kartoffelbolle fra Martin's, cheddar fra Wisconsin og kød fra Pat Lafrieda, som ifølge Cnet er blevet lidt af kendis-slagter på madscenen i New York. Ketchup og sennep er fra Heinz.

Automaten kan indeholde i alt 50 bøffer.

RoboBurger tilberedes med ketchup og sennep men andre saucer kan være på vej. Pr-foto

Store fremtidsplaner

Selve automaten fylder lige godt en kvadratmeter på gulvet og kan indeholde i alt 50 bøffer. Efter hver tilberedt burger indledes et 30 sekunder langt rengøringsprogram.

Planen er nu, at der skal sættes strøm til Roboburger på blandt andet hospitaler, lufthavne, storcentre, kontorer, rastepladser, kollegier og barer i hele USA.

Fremtidsplanerne indeholder også en app, hvor du kan bestille en burger til afhentning på et bestemt tidspunkt, og ketchup og sennep kan blive udskiftet med andre saucer, så burgeren tilpasser sig et lokalt marked. Til gengæld er grøntsager ikke umiddelbart en del af fremtiden.

Se hele Cnets indslag her: