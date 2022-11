Ekstra Bladet

Skrabejulekalenderen er tilbage i butikkerne, men hvad er historien bag, hvor er farfiguren i dag, og hvor mange vinder egentlig hovedpræmien på en million kroner?

Det er den med den lille pige, der tsk-tsk'er og løfter pegefinger over for sin far, som er i fuld gang med at skrabe alle felterne på sin skrabejulekalender fra Danske Spil.