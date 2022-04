Detailkæmpe bukker under

I sine velmagtsdage havde Kmart langt over 2000 butikker fordelt ud over USA.

Kæden solgte tøj anbefalet af Martha Stewart og Jaclyn Smith, blev nævnt i film som 'Rain Man' og 'Beetlejuice' og i sange af Eminem og Beastie Boys.

- Kmart var en del af USA, siger Michael Lisicky, der har skrevet flere bøger om den amerikanske detailhandel.

- Alle tog i Kmart - om du kunne lide det eller ej. De havde alt. Legetøj, sportsudstyr, slik, kontorvarer. Der var noget for enhver smag. Det var næsten lige så meget en oplevelsestur, som det var en indkøbstur. Du kunne bruge timer her. Og gennem årene spredte de sig ud over det amerikanske landskab, siger Michael Lisicky til nyhedsbureauet AP.

Prisbevidste kunder får det sidste med af ophørsudsalget hos Kmart. Foto: AP

Kmart minder nok mest om danske A-Z - en Bilka uden dagligvarer.

Kæden blev grundlagt i 1962, men efter adskillige år med faldende salg, ændrede indkøbsmønstre og øget konkurrence indgav kæden konkursbegæring i 2002.

Nogle år senere blev resterne købt af Edward Lampert, chefen for et privat investeringsselskab. Han ville slå Kmart sammen med en anden falden kæmpe, Sears, og bringe kæderne tilbage til fordums storhed.

Hylderne er ved at være tommer hos Kmart i Avenel i New Jersey. Den tidligere detailkæmpe synger på sidste vers. Foto: AP

Sådan gik det ikke - men det kunne det have gjort.

Det mener Mark Cohen, leder af detailhandelsstudier på Columbia University og tidligere administrerende direktør for Sears.

Det var dumt at forsøge at konkurrere med Walmart på prisen, og Lampert kritiseres for ikke at have en detailhandelsbaggrund og for at virke til at være mere interesseret i at tømme kæderne for værdier.

- Det er et studie i grådighed, griskhed og inkompetence, siger Mark Cohen til AP.

- Sears burde stadig være her. Kmart var i dårligere form, men ikke fatalt. Og nu er de begge væk.

- Butikker bukker nogle gange under, fordi de sælger ting, folk ikke vil købe. I Kmarts tilfælde køber folk stadig alt det, de plejede at sælge, men nu køber de det hos Walmart og Target, siger Mark Cohen.

Kmart i Avenel i New Jersey lukker 16. april. Derefter er der tre butikker tilbage: Westwood i New Jersey, Bridgehampton i New York samt Miami.