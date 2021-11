Diktator i vanvittigt projekt: Bygger bitcoin-by

Nayib Bukele er ikke bange for at føre sig frem på sociale medier, hvor han også tidligere har omtalt sig selv som 'verdens fedeste diktator'.

Han var i sommer årsagen til, at El Salvador som det første land i verden godkendte Bitcoin som en valid valuta. Og nu tager han skridtet videre; han vil nemlig bygge en by baseret på Bitcoin.

Det skriver BBC.

Byen skal ifølge planen være formet som en cirkel, så den symboliserer en mønt, og den skal ligge for foden af vulkanen Conchagua, og planen er at bruge termisk energi fra netop vulkanen til processen med udvinde Bitcoins, som er enormt energikrævende.

Planerne blev præsenteret ved en stor begivenhed om Bitcoin foran et stort publikum. Her fortalte præsidenten, at planerne for byen kommer til at indeholde alt.

- Beboelsesområder, industriområder, service, museer, underholdning, barer, restauranter, en lufthavn, en havn, jernbanespor - altsammen dedikeret til Bitcoin, sagde han ifølge BBC.

Han fortalte samtidig, at halvdelen af indkomsten i byen skal bruges til at udbygge byen, mens resten skal bruges til at holde gaderne pæne og rene.

Hele processen med at etablere byen skal også finansiers med Bitcoin.