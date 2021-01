'Dirty Dancing'-løft: Det gik helt galt

Det her er det skrækindjagende øjeblik, hvor den 25-årige australske kvinde Millie Slennett og hendes kæreste forsøger at lave en efterligning det berømte danse-løft fra filmen 'Dirty Dancing'.

Ganske få sekunder efter går det nemlig gruelig galt, da Millie falder ud af sin kærestes hænder og styrter direkte mod jorden og lander på sin nakke, mens hendes krop bøjer sig i en mærkelig form over hende.

Det skriver flere medier - heriblandt New York Post og The Sun.

Millies 19-årige lillesøster, Rosy, filmede det voldsomme fald på sin mobiltelefon. Og søstrenes far fik mareridt efter at have fået tilsendt videoen. Han har nu slettet videoen, fordi han ikke kan holde ud at se på den.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mille lander direkte på nakken, mens hendes krop bøjer over i en mærkelig form. Hun slap dog uden alvorlige skader i forbindelse med det livsfarlige fald. Foto: Kennedy News & Media.

Den 25-årige Millie Slennet, der arbejder som professionel danser og koreograf, fortæller til Kennedy News & Media, at hun føler sig lykkelig over at være i live efter det alvorlige styrt.

- Jeg ved, jeg har været heldig. Det kunne være endt katastrofalt. Jeg kunne have brækket halsen eller fået et brud på min rygrad. Det kunne i værste fald have kostet mig livet.

- Efter faldet rullede jeg mig om på siden og tjekkede, om jeg kunne bevæge mine fingre og mine tæer, fordi jeg vidste, at jeg var landet meget dårligt, og jeg havde også store smerter, fortæller Millie og tilføjer:

- Hele min familie var omkring mig, og min mor holdt min hånd. Jeg følte det, som om jeg havde brækket alle ribben i min venstre side. Det gjorde ondt at trække vejret. Men jeg fik efterfølgende rejst mig op.

Kort efter blev Millie i en ambulance straks kørt til et nærliggende hospital, hvor lægerne var overraskede over, at hun havde været i stand til at gå efter det voldsomme fald. Lægerne fandt heldigvis ingen alvorlige skader på Millies krop.

Dagen efter måtte Millie dog endnu engang på hospitalet for at få taget en såkaldt CT scanning, der bekræftede, at hun var sluppet fra uheldet uden alvorlige skader.

Millie fik en halskrave på efter sit uheld, men slap uden alvorlige skader. Foto: Kennedy News & Media.

Millie har i øvrigt også lagt flere billeder samt den nu meget omtalte video ud på sin Instagram. Du kan se den herunder:

Det svære danse-løft, som Millie og hendes kæreste forsøgte at udføre, stammer fra filmen 'Dirty Dancing' fra 1987, hvor Patrick Swayze løfter sin dansepartner, Jennifer Grey, højt til vejrs.