Dj fundet død på bunden af sø

Den 31-årige dj har skabt masser af omtale i Schweiz, fordi hun under mystiske omstændigheder blev fundet død på bunden af søen Thuner tidligere i denne måned med en 40 kilo betonsokkel fæstnet til sin krop.

Politiet har endnu ikke fastlagt en dødsårsag, men efterforsker også den mystiske sag som et mord. Politiet har endnu ikke frigivet navnet på den afdøde, men har frigivet et billede af den tunge betonsokkel og efterlyser vidner.

Det skriver flere medier - heriblandt Bild, Blick og Thunertagblatt.

Den 40 kilo tunge betonsokkel, der var blevet meldt stjålet, blev fundet ved siden af liget af den 31-årige kvinde på bunden af søen. Foto: Politiet i Schweiz

Tattoo af anden dj

I starten af den mystiske sag kunne politiet ikke identificere den 31-årige kvinde, men på hendes ryg havde hun tatoveret navnet på en anden kendt dj ved navn Gayle San, der i 90' erne var kendt i dj-miljøet i London. På ryggen havde hun i øvrigt også fået tatoveret en ugle.

Historien spredte sig hurtigt på de sociale medier til Gayle San, der efterfølgende for nylig kommenterede sagen på sin Facebook-profil, hvor hun blandt andet skrev følgende:

'Folk har sendt mig beskeder med links til denne forfærdelige og sørgelige historie fra Schweiz. Efter hvad jeg har hørt, forsøger de stadig at identificere kvinden, der havde tatoveret mit navn på sin ryg. Jeg ville ønske, at jeg kunne hjælpe politiet. Men jeg kan ikke huske at have set en fan af mig med denne tatovering. Jeg er chokeret over denne historie. Og jeg sender mine dybeste kondolencer til hendes familie og venner.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Efter Gayle Sans opslag på Facebook blev der skabt endnu mere opmærksomhed omkring sagen. Politiet fik pludselig mange henvendelser og kunne til sidst identificere den døde 31-årige kvinde.

Politiet mener i øvrigt, at den 31-årige dj angiveligt har tatoveret dj Gayle Sans navn på sin ryg, fordi hun selv som dj så Gayle San som et forbillede.

Den afdødes venner og bekendte har på de sociale medier beskrevet den 31-årige dj som en rar og åben kvinde, der elskede livet og satsede på stor kreativitet i sin musik.

Et familiemedlem har også over for mediet Blick bekræftet dødsfaldet og siger følgende:

- Vi er i dyb sorg, og vi håber, at man hurtigt finder gerningsmanden. Det her har hun ikke fortjent. Det er et chok for hele familien, fortæller et familiemedlem og bekræfter, at den 31-årige DJ fra Schweiz var en stor fan af den London-baserede dj Gayle San.