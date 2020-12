Djævel-øjne: Genopdaget efter 20 år

Forskerne troede, at den såkaldte 'djævel øjne frø' var uddød - se flere billeder af den meget sjældne frø

Den uhyre sjældne frø 'djævel øjne frøen', som forskerne troede var uddød, fordi den sidst er blevet observeret for 20 år siden, er nu blev genopdaget på en videnskabelig ekspedition i Andesbjergene i Bolivia udført af miljø-organisationen Conservation International.

Det mere videnskabelige navn for 'djævel øjne frøen' er i øvrigt ''Oreobates zongoensis '.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Her ses 'djævel øjne frøen', hvis korrekte navn er 'Oreobates zongoensisivs'. Foto: Ritzau Scanpix/Trond Larsen.

Den sjældne 'djævel øjne frø' blev sidst set for 20 år siden, før der blev bygget en dæmning i det område, hvor den holdt til.

Efter adskillige mislykkede forsøg på at finde frøen, troede forskerne, at den var uddød.

- Efter at alle disse andre ekspeditioner ikke havde fundet frøen, troede vi heller ikke, at det ville lykkes for os. Så glæden var som en åbenbaring, da vi fandt den. Ekstremt spændende, siger ekspeditionsleder Trond Larsen fra Conservation International.

Nærbillede af 'djævel øjne frøen' med de uhyggelige øjne. Foto: Ritzau Scanpix/Trond Larsen.

Udover 'djævel øjne frøen' opdagede ekspedtionen 20 andre nye arter i Andesbjergene i Bolivia samt planter og dyr, der ikke er blevet set i naturen gennem adskillige årtier.

Nogle af de interessante opdagelser er blandt andre den såkaldte 'bolivanske flagslange', der er meget giftig. Det skabte også glæde at opdage 'lilleputfrøen', der kun er en centimer lang.

Ekspeditionen blev foretaget i 2017. Men det er først netop nu, at alle opdagelserne er blevet offentliggjort.