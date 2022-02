Dømt for sex i drive-in

Newzealandsk kvinde dømt for at 'udføre en seksuel handling' foran McDonald's-medarbejder

En 44-årig kvinde er netop blevet dømt for at 'udføre en seksuel handling' i en drive-in, mens hun ventede på mad hos McDonald's.

Ugerningen fandt sted i oktober 2021 på hovedgaden i byen Gore i den sydlige del af New Zealand.

Den 44-årige kvinde var passager i en bil med en 71-årig mand bag rattet. De havde netop bestilt mad, da kvinden gik i gang.

'Handlingen blev udført med klart udsyn for offeret, som serverede maden', lyder det i et doms-resumé, skriver New Zealand Herald.

Og dommer Russell Walker var overbevist om, at det måtte have været en både 'væmmelig' og 'chokerende' oplevelse for McDonald's-medarbejderen.

Heftigt påvirket

Gennem sin advokat forsvarede kvinden sig med, at hun var ekstremt påvirket og ikke kunne huske noget.

Dommer Walker var enig i, at kvinden måtte have været påvirket.

- Der er ikke andre forklaringer, end at du var heftigt påvirket, sagde han.

Kvinden blev idømt 12 måneders tilsyn, og hun skal betale McDonald's-medarbejderen i omegnen af 1000 kroner for de 'følelsesmæssige skader'.

Historien melder ikke noget om den 71-årige mand.

