Dovne danskere sørger for udbringnings-rekord

Det er ikke let at komme ud af fjerene 1. januar.

For mange tømmermændsramte er helligdagen forbundet med en kost, der ikke just harmonerer med de mange nytårsforsætter om nye madvaner, der vil opnå respekt hos Christian Bitz eller Chris MacDonald.

Men livet er også lette dage med overkommelige løsninger, og det har de kunnet mærke hos to af landets store 'fastfood-pushere' - nemlig Hungry og Wolt.

De har således begge slået rekord.

Hos Hungry vil direktør Morten Larsen ikke røbe, hvor meget firmaet har omsat for, men han fortæller gerne, at 1. januar er noget anderledes end en normal tømmermands-lørdag.

- Hvis vi kigger på en normal lørdag og sammenligner med 1. januar, så har der været en vækst på 250 procent. Så det er meget markant. I år har været ekstraordinært godt, da det ligger på en lørdag, så omsætningen bliver ved længere ud på aftenen, fortæller han til Ekstra Bladet.

De grønne bude hos Hungry er selvstændige, der selv kan styre deres arbejdstid. Derfor må det også være fristende for dem at blive under dynen på årets første dag, men her har direktøren været ude med frynsegoder til buddene.

- Vi har valgt at give en ekstraordinær bonus til buddene, siger Morten Larsen.

Dildoer og Chili Cheese-tops

Hos konkurrenten fra Wolt har der også været travlt.

- Antallet af bestillinger på Wolts app voksede således med 60 procent i forhold til 1. januar 2021, og det er et udtryk for, at Wolt ganske enkelt servicerede flere danskere på årets første dag 2022, fastslår Mikkel Tofte, kommunikationschef i Wolt.

Hos Wolt har de dog ikke bare leveret fastfood til sultne sjæle. Leveringstjenesten har fra årsskiftet sadlet om, så sortimentet i appen også inkluderer kioskvarer, dagligvarer og andre essentielle fornødenheder.

'Det er et klart tegn på, at danskerne har omfavnet idéen om bekvemmelighed. 1. januar er om noget målestokken på, hvad vi finder oplagt at få leveret, når vi bare skal overleve dagen,' udtaler Wolt’s Head of Retail, Jakob Bollerup i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Og ikke bare havde vi flere tusinde bestillinger på andet end take-away mad, vi havde også en 1. januar-debut for leveringer af dagligvarer og sexlegetøj til døren.'

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Just Eat, men det har ikke været muligt.

