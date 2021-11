DR-kendis scorer stor post i Tivoli

Der skal nye kræfter til i Tivoli.

Forlystelsesparken har valgt at ansætte Niels Erik Folmann som ny kommerciel direktør.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Niels Erik Folmann kommer fra en stilling som administrerende direktør for Danske Licens spil og tidligere kendt som medvært på 'Kender du typen' på DR.

Hovedpersonen selv er godt tilfreds med sin nye stilling.

'Jeg har været en ivrig og glad gæst i Tivoli i mange år. Jeg elsker simpelthen at komme i forlystelseshaven, og at dette bliver rammen om mit arbejdsliv glæder jeg mig meget til,' siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Tivoli har med covid-19-pandemien været igennem en meget hård tid, og jeg vil sammen med mine kommende dygtige kollegaer i Tivoli gøre alt hvad jeg kan for at bidrage til, at Tivoli hurtigst muligt kommer tilbage til fordums styrke - og gerne lidt til', lyder det videre i meddelelsen.

Niels Erik Folmann erstatter Michala Svane, der har valgt at stoppe i Tivoli for at søge nye udfordringer.