Drama i swingerklub: Slog og truede med drab

Håndjern er noget, nogle gerne vil lægges i, når de hygger sig swingerklubben Tucan Club ved Kolding. Men det er næppe politiets lænker, gæsterne drømmer om, når de besøger klubben.

Ikke desto mindre var det iført strømernes håndjern, en 21-årige mand måtte forlade klubben natten til søndag. Det skriver Jyske Vestkysten.

Slog ansat i brystet

Over for avisen bekræfter vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Mikkel Ross, at en patrulje blev kaldt til klubben, da en ung mand havde truet en kvinde med at slå hende og hendes familie ihjel.

Situationen eskalerede, da personalet bad den unge mand om at forlade swingerklubben.

Den 21-årige valgte ikke at følge den ordre, men slog i stedet en 48-årig ansat med to kraftige slag i brystet.

Grænser bliver normalt respekteret i klubben. Foto: Tim Kildeborg Jensen

For Torben Nielsen, der ejer Tucan Club, som i 2021 blev kåret til Europas bedste swingerklub, er sagen højst usædvanlig.

- Det sker meget sjældent, at folk opfører sig sådan - ja, faktisk er den slags adfærd kun sket to gange hernede. Vi sørger blandt andet for, at ingen kommer fulde eller påvirkede ind, siger Torben Nielsen til jv.dk.

Klubejeren fortæller desuden, at den ansatte, der blev udsat for vold, er sluppet uden men, mens Sydøstjyllands Politi oplyser, at manden blev sigtet for vold og trusler.

Ro og rare omgivelser

Claus Henriksen, der tidligere har medvirket i DR-programmet 'Gift ved første blik', kommer jævnligt i klubben. Han har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at han nyder at komme der på grund af roen, de rare omgivelser, og fordi folk ikke er fulde.

- Folk tror kun, at det handler om sex, men det er så meget andet. Jeg tager afsted for samværet med andre og aldrig med en forventning om, at der skal ske noget bestemt. Jeg ser, hvad der sker. Jeg ved, at jeg skal i spa og i massagestol. Alt, hvad der sker derudover, er bonus, sagde Claus Henriksen sidste efterår og fortalte, hvad han sætter størst pris på i swingerklubben.

- Det er i virkeligheden folks tilstedeværelse. Alle er nærværende, når de er her. Der er ingen mobiler og alt muligt forstyrrende. Folk er meget til stede - om det så er i de mindre private rum eller ude i klubben, sagde han.

