Dropper papsugerør

Man kan ikke byde sine gæster et papsugerør, mener restaurantejer, som nu forsøger sig med et af bambus

Restaurantejer Henrik Bach Hansen nåede aldrig at blive fan af de papsugerør, som nye EU-regler tvang ham til at benytte fra sommeren 2021.

- Det får jo drikkevarerne til at smage ad h... til, og så klasker det sammen, når det har stået i sodavand eller milkshake i et kvarter. Det kan man ikke være bekendt over for sine gæster. Men der var ligesom ikke noget alternativ før nu, siger Henrik Bach Hansen, der sammen med sin bror ejer Sallie's Restaurant & Snack Bar med tilhørende motel i Albertslund samt Sallie's Race Lounge i Taastrup.

Heller ikke kunderne har været tilfredse med det slatne sug.

- Vi har fået mange triste anmeldelser gennem det sidste halve år, som har gjort mig både ked af det og rødglødende, siger Henrik Bach Hansen, der flere gange hev fat i sin leverandør, som nu endelig er begyndt at tilbyde alternativer.

- Vi fik flere forskellige prøver hjem - både af græsstrå, ris og bambus.

- Mange af dem er sådan nogle stive nogle. For eksempel det af ris, det er som en macaroni. Men hvad nu hvis lille Ole falder, mens han render og drikker og får et hårdt sugerør op i ganen. Det ville jo være forfærdeligt.

Næsten som plastik

I stedet faldt valget på et sugerør af bambus.

- Det opfører sig ligesom et plastsugerør og kan tåle at få lidt bøj og lidt buk, mens det stadigvæk virker. Og det kan også tåle at komme i varmt vand, så det kan også bruges til irsk kaffe, lyder det fra Henrik Bach Hansen.

Bambussugerøret blev indført for 14 dage siden - og kunderne har taget godt imod det.

- Reaktionen har været fantastisk. Det kan man også se på de kommentarer, der er kommet på vores Facebook-opslag, hvor folk skriver 'jubi', 'juhu', 'nu kan vi godt drikke milkshake igen', 'tak for I ikke har pap længere'.

Ifølge Henrik Bach Hansen er sugerøret af bambus tre gange så dyrt som det af pap.

- Men det er der jo ikke noget at gøre ved.