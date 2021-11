Dumt: 155.000 danskere bruger det

Ny liste afslører de mest benyttede passwords i Danmark i 2021 - og de kan hackes på under ét sekund

En liste over de 200 mest benyttede passwords i Danmark er netop blevet offentliggjort. Listen er udarbejdet af NordPass i samarbejde med uafhængige forskere med speciale i cybersikkerhedshændelser. Og det er ikke opfindsomheden, der trykker, når flertallet skal vælge password.

Top 10 over mest benyttede passwords i Danmark i 2021 (antal forekomster i undersøgelsen):

123456 (155.843) 123456789 (44.637) 12345 (36.101) 1234 (23.405) 12345678 (21.221) 123123 (13.582) password (12.644) 1234567 (12.209) 111111 (9406) qwerty (9253)

Ni af adgangskoderne er gengangere fra den globale top 10-liste. Eneste ændring er, at danskere mere er til '1234' end '1234567890'. Alle passwords kan hackes på under ét sekund.

Kigger vi lidt længere ned af top 200-listen begynder at blive lidt mere dansk. Her en række nævneværdige nedslag med placering (og hvor lang tid det tager at hacke):

hejmeddig - nr. 22 (en dag)

buller - nr. 32 (37 sekunder)

jegersej - nr. 59 (tre timer)

julemand - nr. 72 (tre timer)

trunte - nr. 124 (to minutter)

dinmor - nr. 138 (17 sekunder)

tissemand - nr. 147 (en dag)

patter - nr. 167 (to minutter)

diller - nr. 168 (to minutter)

fisse - nr. 176 (10 sekunder)

Danmark betragtes i øvrigt som et højrisikoland, når det kommer til datalæk. 20.983.451 passwords er blevet lækket det seneste år, hvilket svarer til 3598 pr. indbygger.

Se hele top 200-listen her.