Dyr start på året: Landet absolut dyreste

Vi har ikke skullet mange dage ind i 2022, før toppen af markedet har fået nye indflyttere i form af to nye ejerlejligheder, der til priser på henholdsvis 32,5 og 30 millioner kroner indtager pladserne som de dyreste lejligheder på markedet.*

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Begge lejligheder hører til i Københavns indre bys K-postnumre – og breder sig hver især over mere end 200 kvadratmeter.

Den dyreste af de to – og således landets samlet set dyrest udbudte ejerlejlighed for øjeblikket – når endda helt op på 291 kvadratmeter, som blandt andet går til et køkken-alrum med stålbeklædte bjælker, to soveværelser – et med eget walk in-closet og badeværelse – og blandt andet også flere stuer med pejs.

Dertil kommer tre terrasser og en helt gennemrenoveret adresse, der af Elbæks Ejendomsmægler, som har penthouselejligheden til salg, beskrives som en luksuriøs hotelsuite.

Med udbudsprisen på 32,5 millioner kroner løber kvadratmeterprisen på lejligheden op over 111.000 kroner – og selvom postnummeret da også er blandt landets absolut dyreste, er den pris stadig langt fra gennemsnittet i København K, der sidste år lød på godt 63.000 kroner pr. kvadratmeter, viser data fra Boliga.dk.

Denne lejlighed kan blive din for svimlende 32,5 millioner kroner. Foto: Elbæks Ejendomsmægler

30 millioner

Lidt nærmere Kongens Have ligger den anden lejlighed, der netop er rykket ind i toppen af markedet, og også her skal der betales en solid kvadratmeterpris for at overtage adressen, der oprindeligt er fra 1965.

126.050 kroner lyder udbudskvadratmeterprisen for lejligheden på – og for det beløb får de nye ejere altså 238 kvadratmeter bolig i tredje sals højde med elevator, altan og 11 franske altaner.

Lejligheden beskrives af ejendomsmæglerbutikken Lützau som en 'plug and play'-citylejlighed – hvor alt inventar endda kan købes med.

Foruden de to nyudbudte ejerlejligheder er der for øjeblikket tre projektlejligheder i Hellerup og København K til salg for priser på mellem 30 og 33 millioner kroner, men lejlighederne er dog endnu ikke færdigbyggede.

Se Danmarks dyreste lejlighed til salg her.

Se Danmarks næstdyreste lejlighed til salg her.

*Boliga.dk har ikke medtaget projektsalg i opgørelsen over de dyrest udbudte ejerlejligheder for øjeblikket.