E-cigaret sender teenager i respirator

Efter at have 'vapet' (røget e-cigaret, red.) i fire år er en amerikansk teenager end op med lungeskader, der sendte hende i respirator.

18-årige Juliet Roberts har intensivt røget e-cigaret, siden hun var 14 år gammel.

Hun fortæller til New York Post, at hun fik at vide af sine læger, at den uafbrudte rygning har ødelagt hendes lunger, samt brugen af en engangs e-cigaret, har givet hende en lungebetændelse.

Blandingen af uafbrudt rygning samt lungebetændelse var altså for meget for hendes lunger, og hun endte op på intensiv.

Hun er i bedring hjemme hos selv, men er stadig i risiko for at få et hjerteanfald på grund af presset på hendes svage lunger.

Juliet, som normalt bor i delstaten Tennessee, fortæller, at hun har valgt at dele sin historier samt billeder fra hospitalet for at advarer unge om farerne ved vaping.

I alt tilbragte hun to uger på hospitalet og fire dage i respirator.

Det er heldigvis sjældent, men for særlig teenagere har det vist sig, at vaping kan føre til alvorlige lungeskader, der kan føre til hospitalsindlæggelse.

Lægerne forventer, at det vil tage Juliet Roberts op mod et år, før hun kan komme tilbage på arbejde, hvor hun normalt arbejder som tjener. Det er vigtigt, at hun forholder sig i ro, da for meget anstrengelse kan føre til et hjertestop, og hvis hun bliver smittet med en normal forkølelse, vil det sende hende direkte tilbage på hospitalet.

Hun tager desuden hjem med en advarsel om, at hun er i stor risiko for at miste livet, hvis hun vaper igen.