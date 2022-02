Efter 16 år: Nu kommer den ægte toer

Wii Sports fik folket op af sofaen og kostede millioner og atter millioner af stuelamper og potteplanter livet, da det udkom i 2006. For nu var det slut med at spille konsolspil siddende i sofaen - i stedet skulle dovne drenge og piger op og stå og svinge armen for at returnere i tennis, slå homerun i baseball eller sende et K.O.-slag af sted i boksning.

Wii Sports fulgte med, når man købte Nintendos Wii-spillekonsol, hvilket resulterede i et salgstal lige unde 90 millioner på verdensplan.

Dermed er det primitive, men dog særdeles underholdende konsolspil det fjerde bedst sælgende i historien.

Og nu kommer toeren.

Det afslørede Nintendo natten til torsdag.

Der røg en del lamper og potteplanter i svinget, når der skulle kastes strike med de bevægelsesfølsomme controllere i 'Wii Sports' fra 2006. Pr-foto

Spillet har fået titlen Switch Sports og udkommer til Nintendos Switch-konsol, som netop har rundet et salgstal på 100 millioner.

Fra udgivelsesdagen 29. april bliver det muligt at spille tennis, bowling, badminton, volleyball, fodbold og chambara - en japansk kampssport med sværd. Til efteråret bliver golf tilføjet i en opdatering. Dermed er det slut med boksning og baseball.

Der vil også blive solgt en holder til controlleren, der kan spændes om benet, når der skal spilles fodbold.

Nintendo forsøgte sig også med en opfølger i 2009, men det lettede aldrig helt for Wii Sports Resort, der primært foregik på stranden.

Du kan se en trailer for 'Switch Sports' her:

Under den længere natlige præsentation afslørede Nintendo også, at der er 48 nye baner på vej til Mario Kart 8 Deluxe. De drysses ud løbende frem mod slutningen af 2023. Banerne kan enten erhverves som et samlet køb - den vejledende pris i USA bliver 25 dollars - eller de kan spilles via et Switch online premium-medlemsskab.

De første otte baner lanceres 18. marts:

Paris Promenade (Mario Kart Tour)

Toad Circuit (Mario Kart 3DS)

Choco Mountain (Mario Kart 64)

Coconut Hall (Mario Kart Wii)

Tokyo Blur (Mario Kart Tour)

Shroom Ridge (Mario Kart DS)

Sky Garden (Mario Kart Advance)

Ninja Hideaway (Mario Kart Tour)

Det eksklusive Apple Arcade-kampspil LEGO Brawls er også på vej til Switch. Spillet udkommer formentlig til konsollen i juni.