Efter 30 år: Modemagasin lukker og slukker

5. august udkommer modemagasinet IN for sidste gang, efter det har været på markedet i over 30 år.

Udvalgt indhold i magasinet videreføres til magasinet Dossier, og indholdet fra de to magasiner fortsætter nu i ét samlet univers.

Det samme gør chefredaktøren Christina Zemanova, der overtager chefredaktørposten på Dossier.

Det skriver Aller Media i en pressemeddelelse.

'Som mediehus kigger vi altid på, hvordan vi står bedst i markedet med vores indhold, udgivelser og ift. vores læsere. Her har vi identificeret et stort potentiale i at samle vores tunge journalistiske og kompromisløse profil for både IN og Dossier i ét univers på trendredaktionen', udtaler Cecilie Ingdal, mediechef på Aller Trend.

In og Dossier konsoliderer og skal udkomme 6 gange om året. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Dossier er oprindeligt et mandemagasin, men skal nu appellere bredere, og det skal Christina Zemanova stå i spidsen for.

'Jeg synes, det er fedt og modigt af Aller Medias ledelse at give posten som chefredaktør på et magasin, der som udgangspunkt var mest til mænd, til en kvinde', udtaler Christina Zemanova og fortsætter:

'Det understreger i den grad, at Dossier nu og fremover ikke skal have et køn, men være et magasin for alle, der interesserer sig for gode, velfortalte historier og for de fascinerende mennesker, der er de allerbedste inden for deres felt, og som andre kan lære noget af. Uanset køn, og hvordan man definerer sig', siger hun videre.