Efter anklage om falske tests: - Vi bliver en skydeskive

Christian Laurenborg har boet i Dubai de sidste ti år. Han føler, at der er tale om hetz mod landet, når Danmark vælger at stoppe flyene og sige, at der er falske tests i omløb

- Det er jo, fordi det trækker overskrifter, at de nu skal bruge Dubai som eksempel.

Christian Laurenborg bor og arbejder i Dubai, hvor han også har sin familie.

Sammen har den danske familie fra Odense boet i hele ti år i Emiraterne.

Egentlig er Christian ikke den, der gerne vil høres eller ses specielt højlydt, men han er træt af, hvordan medierne fokuserer negativt på Dubai - specielt under corona pandemien.

Derfor valgte han fredag at gå til tasterne på Facebook, hvor han fortalte, hvad han mener om, at Danmark nu beskylder Dubai for at give falske negative tests for corona med hjem til de danske rejsende.

'Fantastisk mulighed for igen at bruge Dubai som skydeskive. Alle officielle test i Dubai er PCR-tests, som er den mest pålidelige metode at teste på. I Dubai har vi båret maske siden april, hvilket fik os til at ligne idioter i Danmark over sommeren, hvor man fra regeringens side ikke helt havde forstået, at det nok gav mening for at mindske smittespredningen', lyder det indledningsvist.

Ekstra Bladet har talt med bebore i Dubai omkring de mange turister.

Dubai gjorde det rigtigt

Til Ekstra Bladet uddyber Christian, da vi taler med ham i ørkenen, hvor han holder weekend sammen med sine døtre.

- Da det lukkede ned hernede, lukkede det helt ned. Der var udgangsforbud, rejseforbud, hjemmeskole og meget strenge restriktioner generelt. Det gjorde man anderledes derhjemme, og det virkede henover sommeren nærmest som om, at coronavirussen ikke eksisterede, siger han og fortsætter:

- Mange kan ikke forstå, at Dubai nu er mere åbent end andre steder. Det er det, fordi man på et tidligt tidspunkt fik styr på smitten i en sådan grad, at smittetrykket retfærdiggjorde en gradvis genåbning. Man har været ekstremt bevidste om, hvordan man ville bekæmpe virussen, men samtidig erkendt at samfundet hernede er meget eksponeret over for turisme, investeringer og penge fra udlandet.

Da situationen igen kom under kontrol, begyndte landet at åbne op igen.

Det er ikke fordi, at Christian ikke forstår de rejsende til landet, men han mener ikke, at rejser under pandemien er en god idé. Foto: Jonas Olufson

Han kan slet ikke se, hvorfor man skulle lave falske tests i landet.

- Det giver ingen mening, at man systematisk vil snyde med testresultater, da det vil skade Dubais omdømme og skabe negativ opmærksomhed i en tid, hvor økonomien kun så småt er ved at gå i den rigtige retning igen.

- Kan man ikke sige, at netop fordi turister er så stor en del af økonomien, ville det være det værd at lave falske tests?

- Nej, det giver jo et dårligt omdømme, og det er de ikke interesserede i. De er afhængige af turister.

Ifølge de danske myndigheder er 33 danskere testet positive i Danmark, efter de tog fra Dubai med en negativ test.

Satser på vacciner

Christian Laurenborg fortæller, at Dubai har vaccineret mellem 15 og 20 procent af befolkningen indtil videre.

Han har ikke selv fået vaccinen endnu, men han forventer at være det inden længe.

I weekenderne i Dubai er det ikke unormalt, at man tager til ørkenen for at 'sandboarde'. Det gør Christian med sine tre døtre. Foto: Jonas Olufson

Christian, der arbejder med at sælge olie i Emiraterne, er ikke sur på dem, der tager til Dubai, men han mener ikke, at det er en god idé.

- Skal man shame danskere, der tager herned? Det er da klart, hvis anbefalingerne derhjemme siger nej, skal man ikke tage afsted, men hvis man giver folk muligheden, så er det jo klart, at nogen gør det. Jeg forstår dem egentlig godt.

- Det har været en hård tid, ikke mindst mentalt, så man kan ikke fortænke folk i, at de gerne vil have lidt sol og komme væk fra det hele.

Han valgte sammen med familien, at den traditionelle tur til Danmark til jul og nytår måtte vige for coronanen.

- Det ville ikke være ansvarligt at rejse rundt og se venner og familie, så det blev jul i ørkenen i år.

Christian efterlyser flere fakta fra den danske regering omkring, hvilke tests der gav anledning til flystop fra Dubai, hvor de blev købt og hvordan testen foregik. Hans egen erfaring fra en del tests i Dubai er, at alt foregår efter bogen - i hvert fald hos de officielle testcentre i landet.

Christian om den generelle kritik af levevilkår og regler i Dubai Christian har hørt om kritikken af Dubai, og han er lydhør. Der er visse aspekter i landet, som han ikke er enig i, men det er ikke nok til, at han mener, man kan tale dårligt om alt i Dubai. - Der er ikke noget sted, der er perfekt, men er det noget, som man kan skrive under på eller ej. Det må man jo gøre op med sig selv. På den måde kan han også blive træt af alle de holdninger, der er om stedet. - Det kan virke som om, at folk nogle gange bare gerne vil have, at det skal være surt. Hvorfor? Livet skal da være godt. Vi synes ikke, at vi lever ekstravagant, men det er klart, vi har nogle muligheder her, som der ikke er derhjemme. Men vi synes ikke, at vi har ændret os. - Jeg har ikke oplevet den uretfærdighed, som folk skildrer, men der er da klasseforskelle. - Ja, det kan jo være, du ikke har oplevet det, fordi du jo er en rig, hvid mand? - Men det er nu bare, den jeg er. Jeg er ikke rig. Men jeg er hvid. Jeg har noget andet at falde tilbage på. Jeg kan godt tage hjem, og det er jeg heller ikke for fin til. Vis mere Luk