Efter 'BDSM'-reklame: Modtager dødstrusler

Det spanske modehus Balenciaga kom alvorligt i vælten, da de nogle uger tilbage offentliggjorde en reklamekampagne, hvor man kunne se to børn med to bamser klædt i 'BDSM-kostumer'.

Men det er ikke blot det spanske luksusmærke, som folk er rasende på. For The Guardian skriver nemlig, at fotografen bag fotoserien, Gabriele Galimberti, har fået dødstrusler for billederne med børnene.

- Jeg får beskeder som: 'Vi kommer og dræber dig og din familie', 'vi skal brænde dit hus af', og 'du er nødt til at dræbe dig selv, forbandet pædofil', siger fotografen til mediet tilføjer, at 90 procent af beskederne kommer fra folk i USA.

Videre fortæller Gabriele Galimberti, at han har gjort Balenciaga opmærksom på truslerne. Mærket har ifølge fotografen foreslået, at han ændrer sin Instagram til at være en privatkonto for at begrænse beskederne.

Har undskyldt

Kort tid efter reklamekampagnen undskyldte Balenciaga og understregede, at de tog afstand fra dele af den.

'Vi undskylder oprigtigt for enhver fornærmelse, vores kampagne kan have forårsaget', skrev brandet på Instagram i en story, der fortsatte:

'Vores bamse-tasker burde ikke være blevet præsenteret med børn i den kampagne. Vi har straks fjernet kampagnen fra alle platforme.'

Ifølge flere udenlandske medier - heriblandt NBC News - indeholdt et af billederne i kampagnen også et uddrag af en højesteretssag fra 2008 i USA om seksualisering af børn. Det opdagede den vakse Twitter-bruger @shoeOnhead, som man kan se i tweetet herunder.

Fordømmer misbrug af børn

Men den del var ikke afstemt med Balenciaga, hævdede luksusbrandet på Instagram.

'Vi beklager, at vi har vist bekymrende dokumenter i vores kampagne. Vi tager den her sag meget alvorligt og vil tage retslige skridt mod de parter, der er ansvarlige for at skabe settet og inkludere ikke-godkendte elementer i vores forårs 2023-kampagne'.

'Vi fordømmer på det kraftigste misbrug af børn i enhver form', skrev Balenciaga videre på Instagram.